Motomondiale | Gp Germania Marc Marquez non correrà

(Di domenica 18 giugno 2023) Lo spagnolo è caduto anche nel warmup, fratturandosi un dito SACHSENRING () - Niente Gran Premio diper. Il campione spagnolo della Repsol Honda, vittima di una caduta - l'ennesima in tre giorni - durante il warm up di questa mattina, salterà l'impegno del Sachsenring a

Lo spagnolo è caduto anche nel warmup, fratturandosi un dito SACHSENRING () - Niente Gran Premio diper Marc Marquez. Il campione spagnolo della Repsol Honda, vittima di una caduta - l'ennesima in tre giorni - durante il warm up di questa mattina, salterà l'impegno del Sachsenring a causa ...Marc Marquez non parteciperà al Gran premio diclasse MotoGp, al via alle 14. Il pilota spagnolo, ha fatto sapere il team Honda, "ha deciso di rinunciare alla gara dopo essere caduto alla curva 7 durante il warm up mattutino". Marquez era ...Lo spagnolo Pedro Acosta (Kalex), ha vinto il Gran premio diclasse Moto2. L'italiano Tony Arbolino, leader del Mondiale con 139 punti, ha chiuso al ...la sua prima vittoria nelil ...

MotoGp, Gran Premio di Germania: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori ...Marc Marquez non parteciperà al Gran premio di Germania classe MotoGp, al via alle 14. Il pilota spagnolo, ha fatto sapere il team Honda, "ha deciso di rinunciare alla gara dopo essere caduto alla cur ...