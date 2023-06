MotoGP | risultati e classifica warm-up GP Germania 2023 | Bezzecchi al comando | Bagnaia terzo

(Di domenica 18 giugno 2023) Si è appena concluso ilup per quel che riguarda il GP didi, di scena al Sachsenring, uno dei circuiti più iconici del Motomondiale. Temperatura ideale, sole e tanta possibilità di testare, in pochi minuti, le ultime questioni prima della gara del pomeriggio. A guidare è Marco, con un tempo se vogliamo un po’ particolare alla vista: 1’20?999. Dietro di lui c’è lo spagnolo Jorge Martin, a 62 centesimi, che all’ultimo precede Francesco, che finisce a 98 centesimi (1’21?097): per Pecco, dunque, si conferma la voglia di lottare per la testa nel seguito. Tra quel che si segnala, c’è anche la caduta di Marc Marquez, andato a terra alla curva 7. Continua, dunque, a essere un weekend stregato quello dell’ex Campione del Mondo, immortalato alcuni minuti più tardi in ...

Drammatica la situazione in Casa Honda, da sempre riferimento in MotoGP. Sachsering è sempre stata una pista favorevole per Honda. È la prima volta che non vince dal 2009 e l'assenza dei risultati insieme alle cadute (5 questo weekend) certificano l'incubo sportivo. "Stamattina ero partito bene sul bagnato" - ha commentato Marquez ai microfoni di Sky Sport.

Dopo 5 cadute in due giorni sulla pista dove ha sempre dominato, Marc annuncia: "Basta, inutile prendere rischi"