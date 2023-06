MotoGP | ora è ufficiale | Jorge Martin è il rivale di ‘Pecco’ Bagnaia per il Mondiale 2023 E fa paura

(Di domenica 18 giugno 2023) Quanto visto oggi al Sachsenring potrebbe essere l’inizio di un dualismo destinato a protrarsi per tutto il. È doveroso utilizzare il modo condizionale e muoversi con i piedi di piombo, poiché laattuale non fornisce alcuna certezza. Cionondimeno, in Germania, Francescohanno dato fuoco alle polveri, sfidandosi in un corpo a corpo entusiasmante. Mai festeggiamento fu più azzeccato di quello messo in atto dallo spagnolo al termine del GP, facendo saltare per aria qualche fuoco d’artificio nella via di fuga della prima curva. Fuoco alle polveri, appunto. Nel casting per lo sfidante di Pecco, si intravede il profilo di un antagonista credibile. L’iberico ha dominato la scena nella Sprint, sovrastando l’italiano sotto ogni aspetto, dopodiché lo ha piegato anche nella gara ...

Per il titolo dellaè una sfida tra ducatisti. Sul podio sale un altro pilota del team ... Il secondo posto va benissimo,pensiamo al week - end di Assen". Zarco sale sul terzo gradino del ...Il secondo era il massimo cui potevo aspirare,pensiamo ad Assen". Così Francesco Bagnaia al ... Felice per la vittoria, la seconda in, Martin: "Finalmente è arrivato questo momento, ci ...Martin vince il GP Germania al termine di un super duello con Bagnaia e accorcia le distanze nel Mondiale (è a - 16 da Pecco). Sul podio anche Zarco, poi Bezzecchi, Marini (Ducati piazza 5 moto in top 5 per la prima volta nella storia) e Miller. 7° Alex Marquez, 8° Bastianini, 9° Di Giannantonio e 10° ...

24 ore dopo Jorge Martin concede il bis. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac dopo la Sprint di eri ha vinto anche il Gran Premio in Germania di MotoGP e sempre davanti al campione del mondo in ...Per Martín si tratta del secondo successo in un Gran Premio MotoGP dopo quello ottenuto quasi due anni fa ... capace di realizzare la doppietta Sprint-GP dopo l’italiano) è ora a quota 144, con sole ...