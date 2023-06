MotoGP | Martin batte Bagnaia in volata al Sachsenring dopo un duello rovente 4° Bezzecchi

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Jorgeconclude un weekend da sogno ale fa doppietta, bissando il netto successo della Sprint e aggiudicandosi il Gran Premio di Germania 2023 valevole come settimo appuntamento stagionale del Mondiale. Il talento spagnolo della Ducati Pramac, a differenza del dominio di ieri, ha dovuto sconfiggere inil campione iridato in carica Francescoal termine di unmeraviglioso.ator si è imposto per 64 millesimi su Pecco, il quale ha provato in ogni modo a superare il campione del mondo Moto3 del 2018 nelle ultime tre tornate, commettendo però un piccolo errore di valutazione alla fine del penultimo giro e perdendo lo slancio per affondare l’attacco decisivo. Completa il podio odierno tutto Ducati il francese Johann Zarco ...