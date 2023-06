MotoGP | Marquez cade nel warm up e non gareggia in Germania

Marccade ancora, questa volta nel warm up, e decide di rinunciare al GP del Sachsenring: ecco il video della caduta che lo ha costretto al ...Sono tre infatti gli infortunati, Alex Rins, Joan Mir e Marc: per l'Ala Dorata è tempo di profonde riflessioni. La top10 della classifica mondiale: 1 Francesco Bagnaia Ducati 140 2 ...I medici lo hanno dichiarato idoneo a correre dopo i controlli di rito, ma dopo un'attenta riflessione Marce la Honda HRC hanno deciso di non prendere parte al Gran Premio di Germania . Al ...

MotoGP | Marquez alza bandiera bianca: non corre il GP di Germania Motorsport.com - IT

Con un brevissimo comunicato la Honda Repsol HRC ha comunicato che il pilota spagnolo ha deciso di saltare la gara della domenia: " Marc Marquez si ritira dal GP di Germania". Il pilota "ha deciso di ...Niente da fare e alla sesta caduta la decisione. Marc Marquez non ci sarà dalle 14.00 nella gara del Sachsenring, in Germania, sede della settima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota spagnolo ...