MotoGP | Marquez alza bandiera bianca | rinuncia alla gara del Sachsenring

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Marcalza bandiera bianca, e pone fine anzitempo al suo Gran Premio di Germania : finora, il settimo round dellasul circuito del Sachsenring era stato un vero e proprio incubo per il ...Classifica Piloti2023 dopo il GP di Germania POS. PILOTA MOTO PUNTI 1 Francesco Bagnaia Ducati 160 2 Jorge ...57 9 Aleix Espargarò Aprilia 55 10 Maverick Vinales Aprilia 53 11 Alex...Ducati inarrestabile Il Gran Premio di Germania 2023 entra nei libri di storia della: erano 20 anni che una casa costruttrice non riusciva a piazzare cinque moto nelle prime ...anno Marc,...

Niente da fare e alla sesta caduta la decisione. Marc Marquez non ci sarà dalle 14.00 nella gara del Sachsenring, in Germania, sede della settima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota spagnolo ...Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Germania 2023: Martin e Bagnaia over the top. Bravi Zarco, Bezzecchi e Martin, rimandati Quartararo ed Espargaro ...