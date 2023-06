MotoGP | Marco Bezzecchi | “Una bella gara | peccato aver sfiorato il podio di Zarco”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Unarimonta e un buon quarto posto.ha chiuso così il GP di Germania, settimo round del Mondiale 2023 di. Sulla pista del Sachsenring, il romagnolo ha cercato di imparare dagli errori di ieri e ha messo in mostra una prestazione di tenere molto diverso. Si era lamentato dell’anteriore il pilota del Mooney VR46 Racing Team e i lavori dei suoi tecnici hanno dato i frutti, visti i tanti sorpassi sulla pista tedesca, di sicuro non ideale per realizzare delle manovre di questo genere. “Bezz” l’ha fatto e c’è anche un filo di rammarico per essere andato vicino alla terza posizione del francese Johann, ma sul finale le gomme l’hanno un po’ abbandonato. “Siamo riusciti a trovare le soluzioni ai nostri problemi. Grazie al lavoro di Matteo Flamigni, infatti, mi sono sentito ...