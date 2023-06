MotoGP | Johann Zarco | “Sapevo di avere il passo Un bel podio ma ci sono aspetti da migliorare”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023)ha conquistato la terza posizione al GP della Germania, settimo appuntamento del Motomondiale 2023 di. Il francese, in sella alla Ducati Prima Pramac, si è reso autore di una bella rimonta dalla settima piazza in griglia, chiudendo la prova con un GAP di+6.949 rispetto al vincitore, il compagno di squadra Jorge “Martinator” Martin, abile a trionfare in 1:21.300 dopo un testa a testa eccezionale con Pecco Bagnaia. Il pilota ha parlato della sua gara nel commento a caldo, analizzando quanto successo: “che era possibile raggiungere il, avevo il, aspettavo di essere sufficientemente veloce per puntare anche alla vittoria. La partenza è andata bene, ma i frenistati un po’ il punto debole, ho perso un po’ di tempo per ...