MotoGP in tv | orari GP Germania 2023 | programma gara | streaming TV8 e Sky

(Di domenica 18 giugno 2023) Dopo due giornate condizionate almeno in parte dal maltempo, quest’oggi si preannuncia una domenica soleggiata al Sachsenring per il Gran Premio di, valido come settimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Inci sono i presupposti per una sfida molto interessante anche in ottica iridata tra i ducatisti Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco è leader del campionato ed è il pole-man, mentre “Martinator” ha vinto la Sprint del sabato balzando in seconda piazza nella classifica generale a -21 dalla vetta. Lo spagnolo del team Pramac è sicuramente uno dei grandi favoriti per il successo, ma dovrà rimontare nuovamente dalla sesta casella in griglia. Obiettivo podio poi alla portata di tanti piloti. Ambizioni importanti per le Rosse di Johann Zarco, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Alex Marquez, ma attenzione anche ...

