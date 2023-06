Motogp | in Germania secondo trionfo di Martin Bagnaia battuto in volata | terzo Zarco Forfait di Marquez | buio Aprilia e Yamaha

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Dopo la Sprint race, Jorgetrionfa anche nella gara della domenica e si prende il weekend del Sachsenring, portandosi saldamentenella classifica mondiale. Lo spagnolo – che quest’anno sembra aver trovato costanza nei rendimenti dopo un avvio in sordina – vince al termine di uno straordinario duello con Peccoche infiamma gli ultimi otto giri. Il campione del mondo in carica arrivaa 64 centesimi, una manciata di centimetri, dopo aver tentato in ogni modo il sorpasso. La sfida è sul millimetro, tanto che, più veloce nelle curve lente, arriva letteralmente a tamponare lo spagnolo a un giro dalla fine. Dietro di loro, in quello che appare sempre di più come un campionato monomarca Ducati, la seconda Pramac diche precede le due Ducati del team ...