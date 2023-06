MotoGp | in Germania Martin vince il duello con Bagnaia | Mi sto avvicinando alla vetta

24 ore dopo Jorge Martin concede il bis. Il pilota spagnolo della Ducati Pramac dopo la Sprint di eri ha vinto anche il Gran Premio indie sempre davanti al campione del mondo in carica Pecco Bagnaia al termine di un duello spettacolare. L'italiano comunque resta in testa alla classifica piloti con 16 punti di ...SACHSENRING - Jorgen Martin vince il gp die replica il successo della sprint race del sabato, tenendo ancora una volta Pecco Bagnaia ... Per il titolo dellaè una sfida tra ducatisti. ...Lascopre un dualismo sano che fa bene a tutto il movimento. Le prime fasi di gara La notizia del giorno è l'assenza di Marc Marquez , che vista la precaria condizione della sua mano, decide ...

Chiude con il sorriso Luca Marini il suo Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring il portacolori del team Ducati Mooney VR46 ha ...Festeggia, e ne ha ben donde, Jorge al termine del Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring, infatti, il portacolori del team D ...