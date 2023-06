MotoGP | il dominio epocale della Ducati | 8 ai primi 9 posti nel GP di Germania 2023!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Laarchivia un Gran Premio ditrionfale. Non fosse stato per la Ktm di Jack Miller, sesta sul traguardo, le 8 moto di Borgo Panigale avrebbero occupato i! Invece, per ‘colpa’ di chi una Desmosedici l’ha guidata per anni, portandola anche al successo più di una volta, ci si deve accontentare di 8 piazzamenti fra i9 e di monopolizzare le prime 5 posizioni. Alla faccia dell’accontentarsi! La crisi di Honda e Yamaha, sprofondate nell’irrilevanza, unite al regresso di Aprilia e all’addio di Suzuki stanno lasciando campo libero all’azienda bolognese, la cui crescita è invece stata progressiva e inarrestabile nell’ultimo triennio. Solo Ktm riesce a punzecchiare occasionalmente la potenza egemone dell’attuale, risultando però un mero pungolo per chi ...