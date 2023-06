MotoGP GP Germania 2023 | quinta caduta del weekend per Marc Marquez | mai visto così abbattuto FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 giugno 2023)non ha pace. Nel warm up del GP didiè finito nuovamente per terra, stavolta dopo un high-side. Per il pilota spagnolo si tratta delladel, nonché l’ennesima di una stagione estremamente sfortunata e negativa. Ciò che colpisce però non è lain sé,che appunto non è una novità, bensì la reazione dello spagnolo. Non appena si è rialzato, si è infatti appoggiato con le mani sul guard rail e ha abbassato la testa. In tutta la sua carriera, probabilmente è la prima volta che esterna in questo modo la sua frustrazione. In preda alla disperazione il Cabroncito, che per precauzione è stato accompagnato al medical centre ma dovrebbe essere pronto per la ...