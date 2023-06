MotoGp Germania | al Sachsenring trionfa Martin | che duello con Bagnaia 2°

(Di domenica 18 giugno 2023) La Ducati domina, con 5 moto nelle prime 5 posizioni, ma a vincere in questo weekend non è Pecco. Oggi, domenica 18 giugno, il chivassese le ha provate tutte per avere la meglio sul coriaceo Jorge(Ducati Pramac). Lo ha insidiato fino all'arrivo in volata, ma alla fine...

HOHENSTEIN () - Francesco Bagnaia conserva la prima posizione nella classifica piloti della, ma Jorge Martin si avvicina di molto dopo il weekend del Gran Premio di. Lo spagnolo della Pramac, infatti, ha vinto sia la Sprint che la gara del Sachsenring , battendo in entrambe ...- A dodici giri dalla fine del Gran Premio del Sachsenring , in, è finita la gara di Brad Binder, uscito di pista al settore 3 quando era in terza posizione. Il pilota sudafricano ha avuto problemi con il cambio, probabilmente non è riuscito a innestare ...HOHENSTEIN () - Marc Marquez alza bandiera bianca, e pone fine anzitempo al suo Gran Premio di: finora, il settimo round dellasul circuito del Sachsenring era stato un vero e proprio incubo per il campione della Honda, che tra venerdì e domenica mattina è caduto ben cinque ...

MotoGP Gp Sachsenring Aprilia Racing - Maverick Vinales è stato fermato da un guasto tecnico nel corso del Gran Premio di Germania, settima tappa del Motomondiale 2023. Maverick dopo lo zero rimediato ...Sono solo 64 i millesimi che hanno separato Pecco Bagnaia dalla vittoria nel Gran Premio di Germania, ma questo gap dice molto di quanto sia stata serrata la battaglia con Jorge Martin. I due ducatist ...