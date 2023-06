MotoGp Germania 2023 | Martin vince davanti a Bagnaia

Lo spagnolo della Ducati Pramac concede il bis e dopo la sprint del sabato e vince anche la gara ufficiale al Sachsenring. Ha avuto la meglio dopo un duello ruota a ruota sul pilota ufficiale Ducati e ...A completare il podio nel2023 il compagno di squadra di Martin, il francese Johann Zarco. In una gara dominata dalle moto della scuderia di Borgo Panigale che per la prima volta ...HOHENSTEIN () - Jorge Martin vince la gara del Gran Premio di, settimo round del mondiale di, al termine di un testa a testa entusiasmante con Francesco Bagnaia . I due piloti della Ducati hanno dato spettacolo per tutta la durata della gara, ...

MotoGP Germania: Martìn lotta e vince su Bagnaia, tripletta Ducati - Sportmediaset Sport Mediaset

