MotoGp Germania 2023 | Martin vince davanti a Bagnaia

(Di domenica 18 giugno 2023) Nella classifica del mondialeè al comando con 160 punti, 16 in più die 34 in più di Bezzecchi Jorgeconcede il bis e dopo la sprint del sabatoanche il Gp di. Sul circuito del Sachsenring lo spagnolo della Ducati Pramac ha la meglio dopo un duello ruota a ruota su Francesco ‘Pecco’, pilota ufficiale Ducati e leader iridato. A completare il podio nelil compagno di squadra di, il francese Johann Zarco. In una gara dominata dalle moto della scuderia di Borgo Panigale che per la prima volta nella storia piazza 5 suoi piloti nelle prime 5 posizioni in quarta e quinta posizione chiudono i due portacolori del team Mooney VR46 Marco Bezzecchi e Luca ...

HOHENSTEIN () - Marc Marquez alza bandiera bianca, e pone fine anzitempo al suo Gran Premio di: finora, il settimo round dellasul circuito del Sachsenring era stato un vero e proprio incubo per il campione della Honda, che tra venerdì e domenica mattina è caduto ben cinque ...Classifica Piloti2023 dopo il GP diPOS. PILOTA MOTO PUNTI 1 Francesco Bagnaia Ducati 160 2 Jorge Martin Ducati 144 3 Marco Bezzecchi Ducati 126 4 Johann Zarco Ducati 109 5 Brad Binder KTM 96 6 Luca ...Ducati inarrestabile Il Gran Premio di2023 entra nei libri di storia della: erano 20 anni che una casa costruttrice non riusciva a piazzare cinque moto nelle prime cinque posizioni di una gara. Ci era riuscita per l'...

MotoGP, GP Germania: Martin vince il duello con Bagnaia. I RISULTATI Sky Sport

LE PAGELLE DEL GP DI GERMANIA 2023 Jorge Martin 10: weekend perfetto. Dopo aver dominato la "sua" Sprint, in gara trova un Bagnaia al top ma riesce comunque ad imporsi in volata per 64 millesimi al te ...Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP di Germania 2023: Martin e Bagnaia over the top. Bravi Zarco, Bezzecchi e Martin, rimandati Quartararo ed Espargaro ...