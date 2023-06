MotoGP | Francesco Bagnaia | “Contento della gara Peccato | ho provato l’attacco fino all’ultimo metro”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023)deve accontentarsi del secondo posto al termine dl Gran Premio di Germania, settimo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tortuoso tracciato del Sachsenring, infatti, il campione del mondo in carica ha concluso alle spalle di Jorge Martin che ha saputo difendersi alla grandea precederlo di appena 64 millesimi sulla linea del traguardo. “Pecco” ha cercato di scappare in avvio, ma lo spagnolo del team Ducati Pramac ha preso subito il comandoprovando a distanziarlo. Il margine non è mai andato oltre gli 8 decimi, con il pilota torinese che è andato a recuperare millesimo dopo millesimo,al sorpasso a 10 giri dalla conclusione. Lo spagnolo ha reagito immediatamente, andando a proteggere la sua leadership davvero ...