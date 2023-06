Moto3 | in Germania vince Oncu davanti a Sasaki

Alle 14, dopo le gare dialle 11 e di Moto2 alle 12.15, scatta il GP didella MotoGP con Pecco Bagnaia in pole e Luca Marini secondo , alle 20 tocca invece alla F1 per il GP del Canada,...Oggi, domenica 18 giugno, vanno in scena le gare per quanto riguarda Moto2 eal Gran Premio di, valevoli per la sesta tappa del Motomondiale 2023. Lascenderà in pista alle ore 11, mentre alle ore 12:15 sul circuito del Mugello toccherà alla Moto2. Le ...Poi le gare: alle 11 il via dellae alle 12.15 la Moto2. Orari TV8 MotoGP oggi GPOggi Domenica 18 giugno - tutto in differita Ore 14:00: GaraOre 15:15: Gara Moto2 Ore 17:00: ...

LIVE Moto3, GP Germania 2023 in DIRETTA: la gara in tempo reale OA Sport

SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il turco Deniz Oncu (Ktm), con il tempo di 33'10"531 ha vinto il GP di Germania di Moto3 dopo una lotta serrata con il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 14.00 11.45 Non ci rimane, a questo punto, che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a tra pochissimo ...