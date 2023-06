Moto3 | in Germania vince Oncu davanti a Sasaki

Chiude terzo lo spagnolo Holgado SACHSENRING () - Il turco Deniz Oncu (Ktm), con il tempo di 33'10"531 ha vinto il GP dididopo una lotta serrata con il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) finito a 95 centesimi. Terzo lo spagnolo Daniel Holgado, su Ktm che ha chiuso a oltre 12". Quarto posto per un altro ...I risultati e l' ordine di arrivo del GP di2023 , settima gara dell'anno del mondiale di. Sul circuito del Sachsenring arriva la tanto agognata prima vittoria della carriera per Deniz Oncu , che nonostante i problemi fisici ...Alle 14, dopo le gare dialle 11 e di Moto2 alle 12.15, scatta il GP didella MotoGP con Pecco Bagnaia in pole e Luca Marini secondo , alle 20 tocca invece alla F1 per il GP del Canada,...

Prima vittoria in carriera alla quinta stagione in Moto3 per Deniz Oncu nel Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Il turco della Red Bull KTM Ajo ha trionfato superando all’ultima ...1 minuto per la lettura SACHSENRING (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il turco Deniz Oncu (Ktm), con il tempo di 33’10531 ha vinto il GP di Germania di Moto3 dopo una lotta serrata con il giapponese Ayumu Sas ...