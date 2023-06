Moto3 | GP Germania | gli highlights della gara

Deniz Oncu si impone nel GP didellaal Sachsenring, conquistando anche la sua prima vittoria in carriera. Battuto all'ultima curva Sasaki: guarda gli ...... lo spagnolo ha preso il largo sulla pista dove aveva vinto innel 2021 , chiudendo sul podio ... GP, Moto2: l'ordine d'arrivo della garaIn Moto2 è dominio di Pedro Acosta: in, il giovane pilota spagnolo si è imposto anche in gara dopo la pole, guidando la corsa dal ... Quarta affermazione dell'anno per l'ex campione della, ...

Prima vittoria in carriera alla quinta stagione in Moto3 per Deniz Oncu nel Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Il turco della Red Bull KTM Ajo ha trionfato superando all’ultima ...Lo spagnolo Pedro Acosta (Kalex), ha vinto il Gran premio di Germania classe Moto2. L'italiano Tony Arbolino, leader del Mondiale con 139 punti, ha chiuso al secondo posto, facendosi avvicinare in cla ...