Moto2 | Tony Arbolino | “Importante fare punti al Sachsenring | ci saranno altre piste dove vincerò”

Leggi su oasport

(Di domenica 18 giugno 2023) Piazza d’onore pernel GP di Germania, settimo round del Mondiale 2023 di. La gara della classe intermedia, sul circuito del Sachsenrig, è stata vinta dal forte spagnolo Pedro Acosta, che ha precedutoe il britannico Jake Dixon. Un grande ritmo quello impresso da Acosta e persi è usato il cervello, preferendo conquistare i, vista la vetta della classifica generale., infatti, guida sempre le fila della graduatoria con quindici lunghezze di margine nei confronti dell’iberico. Il centauro nostrano è pronto alla sfida: “Le sensazioni sono positive, la seconda posizione qui in Germania è un risultato. Perdevo in due/tre curve, ma noi sappiamo come lavorare. Resto fiducioso perché il meglio deve ...