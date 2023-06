Morto l’imprenditore aggredito da un 17enne | la lite per gusci d’arachide davanti all’ingresso

Leggi su tpi

(Di domenica 18 giugno 2023) Èdopo otto giorni di ricovero all’ospedale Giovanni Sassodi 48 anni di Cellole (Caserta), ridotto in fin di vita in seguito ad unaavuta con un minore. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, dopo laavvenuta lo scorso weekend a Cellole, aveva aperto un’indagine per lesioni gravissime. Ora la procura dei minori potrebbe modificare il capo di imputazione in omicidio preterintenzionale. Tra il 48enne e il minore c’è stata unain strada dopo cheaveva rimproverato l’adolescente perché stava gettando idi arachidi a terra, proprioalla concessionaria d’auto di cui era titolare. Il minore ha reagito e i due hanno iniziato a spintonarsi, fin quando il 48enne è caduto battendo con la testa a ...