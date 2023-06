Monza | la famiglia Berlusconi potrebbe lasciare | e su Galliani…

Una chiamata che di fatto, se mai ce ne fosse stato bisogno, conferma la fiducia della... E pure a ridosso delle suppletive nel collegio di, che fu di Berlusconi. Chi correrà per il ...Cessione, laBerlusconi mette in vendita il club brianzolo dopo la morte di Silvio. E Adriano Galliani... Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, laBerlusconi, dopo la morte ...... nessuno mi ha parlato di candidarmi nel collegio elettorale di, né del futuro della società di calcio del'. Si vedrà, insomma. Ma il fedele Adriano, resta al fianco della...

Monza, la famiglia Berlusconi vuole vendere la società: i dettagli FantaMaster

Dopo la scomparsa dell'ex Premier, la famiglia proprietaria del club sarebbe pronto a cederlo. "Per l’amore che nutro nei confronti di Silvio Berlusconi farò tutto quello che mi verrà richiesto in qua ...Dopo la morte di Silvio, la famiglia Berlusconi vuole abbandonare il mondo del calcio e cedere il Monza, per il quale è in corso una trattativa con Marinakis.