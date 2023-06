Montefiascone | terrapieno crolla su ristorante | morto il titolare | ferito il cuoco I soccorsi cercano altre vittime tra le macerie

È di un morto e un ferito il bilancio del crollo di unavvenuto a, in provincia di Viterbo. Una parte rocciosa ha travolto il ristorante - pizzeria "Da Paolo al Miralago" di via Bandita. A perdere la vita proprio il titolare del ...Un costone si è staccato da una collina e si è riversato sopra un ristorante. E' accaduto a, nel Viiterbese, dove un uomo è deceduto e un altro è stato trasferito all'ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. La vittima è Paolo ...Il crollo è avvenuto intorno alle 11 mentre nella chiesa vicina si stava celebrando un battesimo E' di un morto il bilancio del crollo unavvenuto a, in provincia di Viterbo. Un parte della parete rocciosa è precipitata sul ristorante - pizzeria 'Da Paolo al Miralago' travolgendo la proprietà di via Bandita. A ...

Montefiascone, terrapieno crolla su un ristorante: morto il titolare, ferito il cuoco. "Abbiamo sentito un bo… Repubblica Roma

Montefiascone: Paolo Morincasa morto sotto crollo di un terrapieno. Il crollo alle spalle del ristorante e subito è scattato l’allarme. E’ crollato un terrapieno alle spalle di un ristorante che si ...Tragedia a Montefiascone: un terrapieno è franato a ridosso di un ristorante pizzeria, facendo crollare parte del soffitto.