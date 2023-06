Montefiascone | terrapieno crolla su ristorante | due persone colpite dalla frana

(Di domenica 18 giugno 2023) Il crollo di unha investito questa mattina un-pizzeria nel centro cittadino di, in provincia di Viterbo. Ladella terra ha coinvolto una cantina adibita a magazzino dove erano presenti due: una è stata estratta viva dai vigili del fuoco mentre continuano le ricerche dell'altro, che per ora risulta disperso. Sul posto sono presenti anche i carabinieri, oltre alla polizia locale e le ruspe.

Montefiascone, terrapieno crolla su ristorante: si cerca tra le macerie nel Viterbese La Stampa

