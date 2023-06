Montefiascone | frana dietro un ristorante Un morto

Una persona è morta dopo che un terrapieno è crollato alle spalle di un ristorante di, nel viterbese. Laha investito una cantina, dove si trovava l'uomo insieme ad un'altra persona che si è invece salvata. I vigili del fuoco, gli uomini del 118 e le forze dell'...Messo in salvo il cuoco. Tragedia sul colle falisco- I soccorritori hanno estratto le persone rimaste bloccate dallain cantina avvenuta al ristorante da Paolino al Miralago. Purtroppo per il titolare, Paolo Morincasa, il famoso "...Si tratterebbe del titolare del ristorante "da Paolino" e del cuoco- Corsa contro il tempo per salvare due persone rimaste intrappolate sotto unaavvenuta a fianco del ristorante "da Paolino al Miralago". Sembrerebbe che a rimanere intrappolati ...

Viterbo, frana terrapieno su un ristorante a Montefiascone: morto il titolare Paolo Morincasa, salvo il cuoco ilmessaggero.it

È crollato un terrapieno alle spalle di un ristorante che si trova nella zona di Montefiascone, nel viterbese ... cercare alcune persone che potrebbero essere rimaste bloccate dalla frana.Il crollo di un terrapieno ha investito questa mattina un ristorante-pizzeria nel centro cittadino di Montefiascone, in provincia di Viterbo. La frana della terra ha coinvolto una cantina adibita a ...