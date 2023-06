Moni Ovadia sul palco del M5S per parlare di pace | “Europa serva degli Usa | torniamo nelle piazze e alziamo la voce contro la guerra”

(Di domenica 18 giugno 2023) “Il pensiero unico con un martellamento incessante ha voluto farci credere che questaè nata dall’uomo nero e cattivo che si è svegliato e ha deciso di invadere l’Ucraina. Non è vero, è una menzogna schifosa. Questaè stata preparata artatamente da molti anni e il suo inizio è stato determinato dalla decisione di espandere la Nato“, un intervento senza mezzi termini quello didaldel M5S di Roma: “Molti esponenti della politica americana avevano avvertito che l’espansione della Nato sarebbe stata una catastrofe epocale… eccola la catastrofe, ci vogliono trascinare tutti in una, per cosa? Perché gli Usa riaffermino la loro supremazia mondiale. Questa catastrofe sta distruggendo l’...

Parole a cui seguono quelle di, secondo cui la "guerra nasce all'espansione della Nato e non dall'uomo nero che invade". Dichiarazioni che accendono la polemica nel Partito Democratico. "...Ma intorno a cosa ci uniamo Alle parole aberranti disull'Ucraina o alle farneticazioni di Beppe Grillo sui passamontagna". ''Ventimila persone sfilano a Roma con il Movimento5Stelle ...Ripeto, sull'Ucraina il Pd ha giocato la tripla due volte, la segretaria è rimasta in silenzio ed è andata a una manifestazione chiusa da". Crede che Schlein sia contro l'invio di armi in ...

Moni Ovadia sul palco del M5S per parlare di pace: “Europa serva degli Usa, torniamo nelle piazze e… Il Fatto Quotidiano

Ennesimo passo falso di Elly Schlein dopo aver raccolto l’eredità di Enrico Letta alla guida del Partito Democratico. In molti in casa ...Matteo Renzi ha attaccato Elly Schlein per aver partecipato alla manifestazione del M5s e ha lanciato una frecciata alla corrente riformista ...