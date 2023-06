Monetizzare l' idiozia | ecco qual è il meccanismo distorto

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 giugno 2023) Da giorni si discute della morte di un bambino a bordo di una macchina colpita dal suv guidato follemente da un gruppo di giovani. Se guardiamo al fatto in sé non andremo lontano, purtroppo. Sono anni che scrivo della pericolosità di certi meccanismi avvitati alle dinamiche dei social e anche nel mio imminente libro «Moderno sarà lei» cerco di spiegare che nel mondo dei social nulla è casuale e che di eventi così drammatici se ne contano parecchi. Tutto segue una logica imprenditoriale precisa, distorta e tossica, come dimostra l'aumento dei follower dopo la strage e il mantenimento on line delle loro sfide folli. Chi pensa che questo gruppo di youtuber, i Bordeline, siano un unicum non conosce l'imprenditoria che gira attorno alle piattaforme. Come loro ce ne sono a bizzeffe, coagulano comunità che si parlano con gli stessi linguaggi o linguaggi affini: dalla sottolineatura della ...