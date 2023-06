Moda uomo a Milano | questa volta famolo normale

(Di domenica 18 giugno 2023) E non più necessariamente strano, eccentrico, clamoroso, come fino alla scorsa stagione. C'è voglia di rassicurazioni, di vestibilità, di comfort e di rilassatezza, sulle passerelle milanesi dedicate al menswear per la Primavera/estate 2024. La voglia di stupire è quasi azzerata. Resta però quella di vestirsi bene. Magari persino con una giacca

Tagliatore presenta la sua proposta per la primavera/estate 2024 durante la Milanoall'interno del suo showroom, mentre un pianoforte accompagna l'andirivieni di pubblico e buyer. Pino ...È infatti una proprio agio con se stesso e con il mondo quello di Prada che predilige pantaloni a vita alta con le pence alternati a bermuda in cotone dal taglio sartoriale, soprabiti dai ...... tutte asservite allo scopo di questa ricerca: le camicie e le giacche sono infilate nei pantaloni o nei bermuda, proprio per accentuare quell'effetto "vitino da vespa" che porta lanell'...

E non più strano, come fino alla scorsa stagione. C'è voglia di rassicurazioni, di vestibilità, di comfort e di rilassatezza, sulle passerelle milanesi dedicate al menswear per la Primavera/estate 202 ...Un nuovo concetto di sartorialità. Un’offerta completa che spazia dai capispalla alla maglieria, senza dimenticare gli accessori. Tagliatore presenta la sua proposta per la primavera/estate 2024 ...