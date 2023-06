Mixed by Erry è il film italiano più visto su Netflix a livello mondiale

(Di domenica 18 giugno 2023) “by”, ildi Sydney Sibilia, tratto dal libro di Simona Frasca, è ilpiùsu. È alla posizione numero 7 in worldwide tra inon in lingua inglese. Il complessivo degli streaming, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile è pari a quasi 3 milioni di download. Un risultato incredibile per la storia vera dei fratelli Frattasio, i pirati della musica degli anni ’90. SuItalia, il– dopo la parentesi nelle sale – sarà invece disponibile a partire dal 22 giugno. I cinema infatti che avevano messo in programmazione “by”, la nuova creatura di Sydney Sibilia – aiutato nel soggetto da Armando ...

Un ritratto di Stephen King (Salani), mentre nell'atrio del Duomo c'è Sydney Sibilia , regista del filmby. Al Diocesano Enzo Moscato , autore di Archeologia del sangue (Cronopio), alle 22 ...Condividi su: C'è grande attesa per il nuovo film del regista Sidney Sibilia. La pellicolabytratta la storia di Enrico Frattasio, detto, che negli anni ottanta creò un'impresa, ed un impero, grazie alle musicassette contraffatte vendute in tutta Italia e successivamente ...Le opere di Nicolosi e Fogliati corrono anche per la sezione Miglior Commedia insieme abydi Sydney Sibilia; mentre per le serie Tv si contenderanno la statuetta Esterno Notte diretta da ...

Mixed by Erry è il film italiano più visto all'estero su Netflix Fanpage.it

Il film di Sydney Sibilia tratto dal libro di Simona Frasca, è il film italiano più visto su Netflix nel mondo: quasi 3 milioni di stream per la ...Da sabato 8 luglio, al via la rassegna del cinema all'aperto del Multisala Iris di Messina: il programma completo dei film in programma.