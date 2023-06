Mistero su Budanov | il capo degli 007 ucraini «ricoverato in fin di vita a Berlino»

(Di domenica 18 giugno 2023) Lo stratega della guerra in Donbass eattentati di questi mesi in territorio russo non compare in pubblico da 21 giorni: sarebbe stato ferito il 29 maggio nel pesante attacco missilistico della capitale. Kiev smentisce e parla di propaganda

Il capo dei servizi segreti ucraini, Kyrylo, uno dei più giovani generali della storia delle forze armate di Kiev, eroe della guerra del Donbass dal 2014, ideatore degli attentati a ...in Ucraina , ore di angoscia a Kiev. Secondo l'agenzia russa Ria Novosti , vicina al Cremlino, il capo dell'intelligence di Zelensky Kyrylosarebbe stato colpito nel corso di un ...Ecco cosa sappiamo e cosa invece non è chiaro Omicidi eccellenti in Russia, le ammissioni di, capo degli 007 di Kievsulla salute di Lukashenko, assente a eventi ufficiali. I media, "...

Mistero su Budanov, il capo degli 007 ucraini «in coma». Kiev smentisce, ma a Berlino si parla del ricovero ilmessaggero.it

Lo stratega della guerra in Donbass e degli attentati di questi mesi in territorio russo non compare in pubblico da 21 giorni: sarebbe stato ferito il 29 maggio nel pesante attacco missilistico della ...È dal 29 maggio che non parla e non appare in pubblico, neppure in video. E chi sostiene che le sue condizioni di salute sono ottime e sta lavorando, non porta prove. Il capo dei ...