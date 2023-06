Miscellanea transnazionale | gli sbarchi | il business degli scafisti e le chiacchiere al Dopolavoro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 giugno 2023) Giorno dopo giorno continuano a concretarsi situazioni contorte di ogni genere, e il loro effetto negativo sull’umanitá si conferma altrettanto spedito. A mò di testimone eclatante di quanto accennato, è sufficiente citare quanto è accaduto negli ultimi giorni al largo delle coste greche: una vera e propria ecatombe di disperati di varie provenienze, comunque fuggiti dai loro paesi non riuscendo più a sopportare trattamenti inappropriati anche alle bestie. Tanto da costringerli a mettere a repentaglio la propria vita insieme a quella dei familiari sperando di poter iniziare a vivere altrove un’ esistenza che si possa definire tale. Sull’argomento non passa giorno che, oltre al riscontro di questi episodi, non fuoriescano i commenti più diversi di chi, in qualche modo, è coinvolto o è attratto nella loro orbita. Sembra di risentire le espressioni di Murolo e D’ Andrè nel brano Don ...