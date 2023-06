Mimì e la Nazionale di pallavolo | incoraggiare lo sport

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 18 giugno 2023) Chi ama i manga sa che non sono pochi i prodotti dedicati allo. Anche lasi è ritagliata il suo spazio, e la prima a praticarla sullo schermo era lei:, con la sua. Di cosa parlae la? Forse è difficile da credere, ma la primissima pubblicazione di(Atakku Nanb? Wan, in originale) è datata 1968, e il manga porta la firma di Chikako Urano. L’anime usciva appena l’anno dopo, e la trama era molto semplice, con pochi ma mirati personaggi. BeyBlade dal Giappone le trottole più famose al mondo La storia e i personaggi Se anche non avete mai visto il manga ricorderete la sua protagonista, la campionessa dai capelli castani raccolti in una coda di cavallo e i grandissimi occhi. All’inizio della storia la nostra ...