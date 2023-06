(Di domenica 18 giugno 2023) Gianni, leggenda rossonera e primo pallone d'oro italiano della storia, è interessato a scendere in campo come,...

Il club attualmente di proprietà della famiglia De Laurentiis sarebbe finito nelle mire di una cordata di imprenditori facente capo a Gianni. La leggenda dele della nazionale italiana ...E Will Kane fa una domanda: "Scusate, ma a Gianninota bandiera del, che gli frega del Bari Come portavoce troverei più motivato l'interesse di un Nicola Ventola. Ma Giannicol ...ALESSANDRIA " Gianniha deciso di "investire nel calcio" ma non guarda ad Alessandria, città che gli ha dato i ... In una intervista al Corriere della Sera , l'ex bandiera delha infatti ...

Milan, Rivera un giorno allenatore 'Mai dire mai'

Il leggendario ex capitano del Milan, vincitore del Pallone d’oro nel 1969 e vicecampione del mondo con la Nazionale ai Mondiali di Messico ’70, ha superato con profitto il corso Master di Coverciano ...Tifosi del Bari scettici sull'ipotesi Rivera: l'Abatino non scalda i cuori, soprattutto come allenatore e non come successore di De Laurentiis.