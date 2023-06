Milan | Rivera | “Maldini? Non meritava quel trattamento”

ALESSANDRIA " Gianniha deciso di "investire nel calcio" ma non guarda ad Alessandria, città che gli ha dato i ... In una intervista al Corriere della Sera , l'ex bandiera delha infatti ...Sennò siamo aperti ad altre offerte" Il futuro del Bari potrebbe passare per Gianni. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex numero 10 deldegli anni 60 - 70, ha ...Commenta per primo Gianniè pronto a tornare, in una nuova veste . L'exha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport , in cui ha parlato di una nuova avventura alle porte per lui. BARI - 'Degli amici ...

Milan, Rivera: “Allenare i rossoneri Mai dire mai” Pianeta Milan

Fonte: Figc L’ex giocatore di Milan e Nazionale è stato chiamato da un gruppo italiano pronto a rilevare la società biancorossa Gianni Rivera potrebbe essere il nuovo allenatore del Bari… Leggi ...EDITORIALE PRIMAVERA NON DISTRUGGETE IL CAMPIONATO PRIMAVERA Da pochi giorni è finita la stagione 2022/2023 con il successo del Lecce di Coppitelli, la squadra che ha dominato la… Leggi ...