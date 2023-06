Milan | retroscena su Fresneda

Un problema che, comunque, non condiziona l'opinione delper il futuro. I rossoneri hanno infatti rifiutato la maxi - offerta da 80 milioni formulata dal Chelsea e anche lo stesso francese - ...3 Maldini e Massara, prima del licenziamento a sorpresa ad opera di Cardinale, avevano già chiudo diverse operazioni come quelle per Loftus - Cheek, Kamada e Arnautovic. Nelle ultime ore diverse fonti ...5 Clamorosa indiscrezione raccontata da Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport: 'Preciso che la Lazio stava trattando da mesi la cessione di Sergej alper una ventina di milioni, l'uscita di Maldini e Massara, ispiratori del colpo, ha però fatto saltare l'operazione, difficilmente recuperabile'

Non sarà un indizio totalmente probante sulla sua permanenza assicurata al Milan anche nei prossimi anni ma, in qualche modo, Mike Maignan ha voluto ribadire con una storia Instagram l'incondizionato ...Fabio Caressa, noto giornalista, ha criticato Roberto Mancini per le scelte effettuate: dentro Romagnoli e Zaccagni Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha criticato così Roberto Mancini: Mancini ha molti ...