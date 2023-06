Milan | la richiesta del Lecce per Hjulmand

La leggenda dele della nazionale italiana di calcio ne ha parlato apertamente ai microfoni ... tuttavia, dovrà farlo alle giuste condizioni, e oltre che a soddisfare laeconomica del ...che lo United potrebbe davvero soddisfare. Con quest'iniezione di denaro fresco, ilprenderebbe il sostituto di Theo e per rinforzare altri reparti, soprattutto due pedine che ...2 Adli -, prove di addio. Il centrocampista franco - algerino non rientra nei piani di Pioli e può andare via a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro.

Milan, la richiesta del Milan per Adli | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centrocampista dopo il grave infortunio di Ismaël Bennacer e, secondo quanto rivelato da La ...La trattativa tra Milan e Lecce per Hjulmand è in stato avanzato. La richiesta è di 25 milioni ma possono essere inseriti anche dei giocatori ...