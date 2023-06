Una scelta fortemente voluta da Paolo Maldini e Ricky Massara. L'arrivo a Milano di Charles De Ketelaere è stata una mossa di mercato di cui sia discutere moltissimo in casa, ed ancora di più da quando la coppia di dirigenti che per anni si è occupata di mercato ora non è più al timone. Il calciatore belga è reduce da una ...Ve lo abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Kamadaad essere una priorità per il, che conta di chiudere l'affare una volta risolti i problemi burocratici degli agenti. Sul taccuino ...A settembre compirà 37 anni, ilsta cercando un'altra punta in grado di giocare insieme a lui e raccoglierne l'eredità, ma intanto luia buttarla dentro come ai tempi del Montpellier, ...

Milan, continua l’impegno della Curva Sud in Emilia-Romagna | News Pianeta Milan

La difesa tuttavia non è l’unico reparto delicato per il Milan, che sta valutando numerosi profili anche in altre zone del campo. La trequarti in particolare ha bisogno di più di un acquisto e Moncada ...Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. E’ un periodo di assestamento per Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che da un paio di settimane hanno raccolto la pesante eredità di Paolo Maldini ...