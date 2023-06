... con premiazione) Telecronaca: MaurizioDomenica 4 Giugno ore 21:00 - Atalanta vs Monza ... Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Enzo Tamborra Domenica 4 Giugno ore 21:00 -vs ...... ilnel 1968 e 1969, la Juventus nel 1984 e 1985 e di nuovo ilnel 1989 e 1990. La ... Telecronaca di Maurizioe Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo ...*** Il Luton va in Premier League, ed è come se ci fosse- Fiumicino! Sarà bellissimo vedere ... Maurizio, all'8º di Inter - Atalanta su Sky.

Milan, Compagnoni: “Thuram Mi piace, ma preferisco Wahi” Pianeta Milan

Compagnoni snobba Thuram: «Credo che in giro ci siano profili più interessanti». Le parole sull’obiettivo di mercato rossonero Maurizio Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Marcus Thuram ...Maurizio Compagnoni, giornalista, si è così espresso a SkySport su Marcus Thuram: "So che il paragone è un pochino azzardato, ma le caratteristiche di Marcus Thuram ...