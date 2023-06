134sono sbarcati a Lampedusa dopo che i tre barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto. A bordo dei natanti, partiti Sfax in ...E questo quadrerebbe con i racconti di, che spiegano come si siano spostati in tanti per controbilanciare e l'imbarcazione abbia iniziato ad oscillare. La Guardia costiera greca, ...... che esercitano il loro diritto per una migliore organizzazione nella gestione dei. Sono ... evidenziando una ipocrisia di base, che nascondeinteressi. " Dopo aver soccorso 117 persone, ...

Migranti: altri tre sbarchi con 134 a Lampedusa Euronews Italiano

Altri 134 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che i tre barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto. (ANSA) ...L'Italia da gennaio ha scelto una gestione diversa degli sbarchi che non piace alle Ong che, però, imperterrite continuano a chiedere il porto al nostro Paese ...