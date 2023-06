Microplastiche | ecco come si muovono nelle vie respiratorie umane Lo studio e i rischi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Gli esseri umani potrebbero inalare circa 16,2 frammenti di microplastica ogni ora, l’equivalente di una carta di credito in una settimana. Lo dimostra lo, pubblicato su Physics of Fluids, dove i ricercatori della University of Technology Sydney, della Western Sydney University, della Urmia University, della Islamic Azad University, della University of Comilla e della Queensland University of Technology hanno sviluppato un modello di fluidodinamica computazionale per analizzare il trasporto e il deposito divie aeree superiori. Le simulazioni di fluidodinamica hanno provatole dannose particelle di plastica si raccolgano all’interno del naso e nella parte posteriore della gola. Queste, minuscoli detriti presenti nell’ambiente e generati dalla degradazione ...