(Di domenica 18 giugno 2023) Praticano usura, estorsioni. Ed entrano in tutti gli affari del quartiere. Non c?è una sola attività economica - sembra di capire - che non sia al centro dei loro interessi....

Mergellina, le accuse: «Ristoranti e ormeggi nelle mani del clan» ilmattino.it

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito una ordinanza cautelare nei confronti di Ciro Piccirillo, fratello del boss della zona di Mergellina, Rosario. Il ...