Mercato San Severino | un intervento chirurgico innovativo salva la vita a una 90enne

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Un nuovo importante traguardo è stato raggiunto dall’equipe del dottore Attilio Maurano, Direttore del reparto di Endoscopia dell’Ospedale G. Fucito diSan. Una paziente novantenne di Marcianise con diagnosi di tumore pancreatico ed invasione duodenale, è stata trattata con una procedura altamente innovativa, per la prima volta effettuata in Campania e nel sud Italia. Il tumore ostruiva la via della bile e la prima parte dell’intestino e di conseguenza era impossibile agire secondo le tecniche tradizionali. L’alternativa è stata quella di ricorrere alla guida ecografica endoscopica, escludendo quindi un’invasiva e non opportuna operazione chirurgica, e dopo aver introdotto lo strumento dalla bocca, i medici hanno provveduto quindi ad individuare dall’alto, il punto della via biliare e della parete ...

