Mercato Napoli | Gaetano può restare | ecco chi gli farebbe posto in rosa

(Di domenica 18 giugno 2023) Sarà un calcioestivo davvero particolare per il, che si è laureato campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, visto che ci potrebbero essere molte partenze illustri del calibro di Kim Min Jae e Victor Osimhen, con il primo che sembra già andare in direzione Bayern Monaco. Tuttavia, sono molti altri i giocatori che potrebberocon la maglia azzurra sulle spalle, come ad esempio, Gianlucapuò: Demme gli faIl nuovo centrocampo deldi Rudi Garcia partirà da due giocatori inamovibili: Stanislav Lobotka e Frank Zambo Anguissa, il quale è stato già allenato dal tecnico francese ai tempi dell’Olympique Marsiglia. Si valuta il futuro di Zielinski con il ...

... quando alle 17:30 il tecnico francese parlerà per la prima volta da allenatore azzurro presso il Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di. GARCIA FA- Ecco le prime ...Il coro dal brano "Dammi solo un minuto" , i fumogeni e il matrimonio in piazza Vittoria adiventa subito in stile ultras. È il giorno delle nozze di una coppia napoletana, che ha scelto con i propri amici di rendere così, unico, questo giorno. Clicca su play per guardare il video! ...... diciotto sull'Inter, venti sul Milan ma visto che si riparte alla pari, e dunque tutto ciò ch'è stato viene azzerato, allora bisogna scoprire come, dove e magari anche quando su quelgioioso, ...

Mercato Napoli, Chiuso il primo colpo con Garcia allenatore DailyNews 24

Prosegue il calo del mercato immobiliare residenziale in Italia ... 9,4% (1.208 transazioni), a Torino -7,1% (3.552 transazioni), a Napoli -7,0% (1.952 transazioni), a Genova -5,5% (2.034 transazioni) ...Giovedì 15 giugno alle 20:45 è nato il Napoli di Rudi Garcia. Il tecnico spagnolo è stato presentato tramite un tweet del presidente De Laurentiis, dopo 10 giorni di conoscenza tra i due. Si attende l ...