(Di domenica 18 giugno 2023) L'età in cui una donna smette di essere fertile è legata alla durata complessivaa sua vita. Capire perché potrebbe aiutarci a capire meglio il nostro corpo

...sappiamo, è un grande nemico degli elettrodomestici, dei rubinetti e dei sanitati. Quest'... segreto delle star: viso luminoso, niente borse e occhiaie Vampate di calore in- Combattile ...... problemi intestinali (un paziente su cinque) perdite di sangue post -e sanguinamento ...biopsie o ecografie. Le diagnosi più frequenti sono state di cancro del colon - retto, polmonare,...si legge dal post Instagram dell'influencer, il total look è di Benetton, quindi anche gli ... segreto delle star: viso luminoso, niente borse e occhiaie Vampate di calore in- ...

Menopausa, come può svelare i segreti dell'invecchiamento WIRED Italia

L'età in cui una donna smette di essere fertile è legata alla durata complessiva della sua vita. Capire perché potrebbe aiutarci a capire meglio il nostro corpo ...L'osteoporosi è una condizione ossea comune che colpisce molte persone, soprattutto donne dopo la menopausa. Si caratterizza per una riduzione della densità minerale ossea, rendendo le ossa fragili e… ...