Mbappé | «Il prossimo anno giocherò per il Psg»

(Di domenica 18 giugno 2023) Kylian, attaccante del Psg, ha parlato del suo futuro a Telefoot. Ecco le dichiarazioni del campione francese Kylian, attaccante del Psg, ha parlato del suo futuro a Telefoot. PAROLE – «Ho già detto che resterò al Paris Saint-Germain e l’ho detto prima che accadesse tutto questo. Ilper il PSG, è quello che ho detto. Poi sono tante le cose che succedono in un, specialmente in un club come il PSG».

: 'Deciderò il mio futuro nel 2024' Con delle dichiarazioni rilasciate a Telefoot,ha ... Una decisione rimandata solo di qualche mese: 'Resterò in Francia nelcampionato e ...... i parigini non hanno ancora messo nero su bianco il nome del lorotecnico. Un'anomalia ... L'addio di Messi , l'insoddisfazione di Verratti e Hakimi e il caso, che resta sì al Psg ma ha ...Il suo contratto in scadenza a giugno delanno, per i motivi menzionati in precedenza, renderebbe più difficile paragonarlo ad un giocatore come Halaand, ad esempio, che vedrà terminare il ...