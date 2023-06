Max Verstappen vince il GP del Canada ed eguaglia il numero di vittorie di Ayrton Senna

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 18 giugno 2023) Maxha vinto il GP deldopo essere stato di nuovo in testa alla gara dall’inizio alla fine. Fernando Alonso ha preso il sopravvento nella lotta per il secondo posto, mentre Lewis Hamilton è stato contento di vedere la costanza della sua macchina visto che ha chiuso all’ultimo gradino del podio. Dopo le L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:in, secondo Sainz, terzo Hamiltonun caotico GP d’Australia dopo 3 ripartenze GPin pole, Hulkenberg in prima fila GPin pole, Alonso in prima fila GP Messico: pole per ...