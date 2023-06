Maturità 2023 | lo psicoterapeuta Lavenia | “Studenti in confusione? Troppi cambiamenti | più informazione”

all'insegna dello stress, disturbi del sonno, cattive abitudini alimentari e molto altro. Oltre la metà dei maturandi sta vivendo l'avvicinamento all'esame in "compagnia" di almeno una ...Facebook Twitter WhatsApp Email Tra certa attualità e imminenti esami diun contributo di cultura e riflessione. La prima novella del Decameron di Giovanni Boccaccio. Ser Cepparello è un notaio di pessima reputazione. In fin di vita, ad evitare di essere sepolto ...Mercoledì si parte . Con la prima prova il 21 giugno hanno ufficialmente inizio gli esami di, l'ultimo sforzo per gli studenti del quinto anno delle superiori prima della pausa estiva. Uno sforzo che non di rado rischia di diventare fonte di ansia, di essere caricato fin troppo ...

Maturità 2023, come convertire i crediti per calcolare il voto di partenza Money.it