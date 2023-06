Matteo Di Pietro TheBorderline | il passato del papà Paolo | dal Quirinale alla Ferrari

(Di domenica 18 giugno 2023) Dietro la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco , si celano diverse storie. Alcune non c'entrano nulla, ma spiegano diverse dinamiche.Di, per esempio, lo youtuber che era al volante ...

Nei giorni scorsi qualcuno ha già tentato di difendere i The Borderline "di, che era al volante della Lamborghini, la sua fidanzata Giulia Giannandrea , Vito Loiacono, e Leonardo ...Dietro la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco , si celano diverse storie. Alcune non c'entrano nulla, ma spiegano diverse dinamiche.Di, per esempio, lo youtuber che era al volante della Lamborghini al momento del tragico incidente, è cresciuto all'interno del Quirinale , in una casa denominata 'Coventino' all'...È stata costretta a chiudere tutti i suoi profili social Giulia Giannandrea, fidanzata diDi, il ventenne dei TheBorderline indagato per omicidio stradale dopo l'incidente in cui è morto il piccolo Manuel Proietti. La ragazza a Repubblica ha rivelato di aver ricevuto una ...

Incidente a Casal Palocco, spunta un video dello youtuber indagato in Ferrari col padre senza cinture Fanpage.it

La famiglia Di Pietro si trova al centro delle polemiche dopo l'incidente causato dal giovane Matteo Di Pietro e che ha causato la morte di Manuel. Chi è Paolo Di Pietro e perché se ne sta parlandoParla Giulia Giannandrea, la fidanzata di Matteo Di Pietro, lo youtuber dei TheBorderline alla guida della Lamborghini che mercoledì scorso a Casal Palocco si è scontrato con una Smart, causando la ...