Matteo Berrettini senza pace | si ritira anche dal torneo del Queen’s

(Di domenica 18 giugno 2023)non giocherà al. Il tennista romano nella giornata odierna si è cancellato dalinglese, prestigioso appuntamento londinese che precede Wimbledon e dovevanta due successi negli ultimi due anni. Il classe 1996 era rientrato la scorsa settimana ad Halle, dopo un lungo stop, ed aveva perso nettamente contro il connazionale Lorenzo Sonego. Si era già trasferito da qualche giorno a Londra, sui campi del, ma nelle ultime ore ha deciso di cancellarsi dal. Ancora sconosciuti i motivi del forfait. Con la mancata partecipazione aldelnon potrà difendere i 500 punti conquistati lo scorso anno e, pertanto, scivolerà in classifica perdendo almeno ...

Dopo i successi degli ultimi anni e gli ottimi risultati il tennis italiano vive un momento molto delicato. I recenti risultati di Jannik Sinner,e Lorenzo Musetti ...Vincenzo Santopadre , coach di, ha rilasciato un'intervista all' Avvenire , predicando pazienza: ' Ci vorrà un po' di tempo per rivedere il vero. Lui ci ha abituato a recuperi straordinari come lo scorso ...I pensieri su, Sinner, Musetti e Sonego Su: " Il recupero dall'infortunio mi è sembrato anche un rientro affrettato , quello di un giocatore che si è tuffato sul verde ...

Matteo Berrettini, sedotto e scaricato Il Foglio

Matteo Berrettini, a tabellone già compilato, si ritira dal Queen's, torneo che aveva vinto sia nel 2021 che nel 2022. Il giocatore romano da forfait a pochi giorni dalla durissima sconfitta subita da ...I recenti risultati di Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono abbastanza deludenti e ora l'Italia è chiamata a rispondere. La prossima settimana ci saranno i tornei di Halle e Queen's ...